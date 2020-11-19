***IYM* *ISMEN* *PETKM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN******PETKM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PETKM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. (PETKM) payında 20/11/2020 tarihinde gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı dolayısıyla Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükümlerine göre ekteki tabloda yer alan Dayanak Varlığı PETKM pay olan varantların kullanım fiyatları, uzun kodları ve çarpanı güncellenmiştir. İlgili güncellemelere ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889289BIST