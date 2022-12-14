***IYM* *ISMEN* *TERA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.12.2022 17:46
***IYM******ISMEN******TERA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087216
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
18:051.083,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.083,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|546.276
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.371.229
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.557.210
|% -9,98
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.023
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|SNICA
|33,86
|429.026.408
|% -8,59
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.697.547
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.822.804.280
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.697.547
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6308
|18,6362
|% -0,03
|
|Euro
|19,8465
|19,8603
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,0190
|23,1344
|% 0,19
|
|Frank
|20,0630
|20,1839
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9401
|4,9648
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.295
|7.344
|0,00
|
|Yarım
|3.533
|3.590
|0,00
|
|Çeyrek
|1.772
|1.795
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,09
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem