***IYM* *MOBTL* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
17.11.2021 17:38
***IYM******MOBTL******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [MOBTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir. Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978343
BIST
17:421.705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 19,87
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
17:4210,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 0,2712
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6366
En Düşük
10,2960
17:4211,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,3700
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0000
En Düşük
11,7195
17:42634,43
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 20,71
|Açılış
|: 634,43
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
637,22
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler17:42
|PRKAB
|40,70
|288.462.920
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|KARYE
|13,13
|27.110.112
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.662.740
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|350.985.781
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|SONME
|28,60
|3.555.911
|% -4,73
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|TDGYO
|6,94
|43.420.989
|% -4,67
|
|PETKM
|7,77
|2.887.453.406
|% -2,02
|
|GARAN
|11,95
|2.591.718.201
|% -0,99
|
|SISE
|10,39
|1.820.345.079
|% 4,32
|
|KRDMD
|7,68
|1.354.022.619
|% 2,26
|
|THYAO
|17,97
|1.228.955.270
|% 1,76
|
|PETKM
|7,77
|2.887.453.406
|% -2,02
|
|YKBNK
|3,36
|1.207.146.258
|% -0,30
|
|ADESE
|1,07
|312.399.677
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,16
|562.948.476
|% 3,35
|
|ODAS
|1,58
|344.810.905
|% 1,94
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5766
|10,5880
|% 2,63
|
|Euro
|11,9800
|11,9900
|% 3,18
|
|Sterlin
|14,2129
|14,2842
|% 2,95
|
|Frank
|11,3152
|11,3834
|% 2,50
|
|Riyal
|2,8108
|2,8249
|% 2,50
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|15,25
|
|Altın Gr.
|636
|636
|22,56
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,56
|8,57
|0,33
|
|B. Petrol
|81,99
|81,99
|-0,44
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 26 artarak (% 1.36 ) 1, 515
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, BASGZ, TETMT, MERIT, DOBUR, DITAS, PRKAB, BRMEN
-
17:55
CELHA, TETMT, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
DURDO, UTPYA, AYES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
Bu seansda işlem gören 264 hisse senedinden 132 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 113 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem