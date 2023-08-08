***IZENR* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
08.08.2023 09:24
***IZENR******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181847
BIST
'
12:007.452
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -18,27
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0027,0242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0618
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0029,7050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:001.681,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.681,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.475.081.931
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|299.018.344
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.296.452
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.616.600
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|AKSUE
|35,06
|117.337.928
|% -7,25
|
|KORDS
|85,05
|309.237.248
|% -7,20
|
|AKGRT
|4,59
|373.618.617
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,04
|226.756.502
|% -7,08
|
|THYAO
|262,70
|5.723.453.973
|% -1,57
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ASTOR
|109,00
|2.055.867.591
|% 1,58
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,04
|1.334.670.644
|% -0,99
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,01
|693.319.630
|% -3,09
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0184
|27,0237
|% 0,23
|
|Euro
|29,6896
|29,7117
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,3478
|34,5200
|% -0,13
|
|Frank
|30,7962
|30,9817
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1800
|7,2160
|% 0,12
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|0,30
|
|Cumhuriyet
|11.408
|11.580
|133,00
|
|Tam
|11.133
|11.245
|99,00
|
|Yarım
|5.571
|5.648
|49,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.824
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|0,00
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,95
|
Seans Raporu
11:58
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12:13DZGYO
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 559, 462 adet işlem
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12:12ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 427, 255 adet işlem
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12:11MANAS
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 334 adet işlem
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12:10BARMA
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 17.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 049 adet işlem
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12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 6 kaybederek (% -0.19 ) 8, 072