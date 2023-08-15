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***IZENR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

15.08.2023 16:45
***IZENR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***IZENR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [IZENR]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

İzdemir Enerji payları, 16/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 575.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
IZDEMIR ENERJI XUTUM 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XTUMY 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XYLDZ 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XHARZ 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XUHIZ 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XELKT 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XSIZM 16/08/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185617


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TMSN 74,80 459.777.445 % 10,00  
AYEN 37,84 251.361.733 % 10,00  
AVTUR 7,37 17.606.938 % 10,00  
ORGE 46,20 136.492.389 % 10,00  
VAKKO 77,00 28.252.609 % 10,00  
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Euro 29,5826 29,6071 % 0,45  
Sterlin 34,3310 34,5031 % 0,52  
Frank 30,7056 30,8906 % 0,26  
Riyal 7,1913 7,2274 % 0,21  
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Altın Ons 1.906 1.906 -1,09  
Altın Gr. 1.656 1.657 0,32  
Cumhuriyet 11.344 11.516 3,00  
Tam 11.103 11.180 -26,00  
Yarım 5.569 5.616 -13,00  
Çeyrek 2.776 2.808 -6,00  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 -0,07  
Gümüş Gr. 19,53 19,55 -0,08  
B. Petrol 84,66 84,66 -1,55  
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