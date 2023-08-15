***IZENR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
15.08.2023 16:45
***IZENR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
İzdemir Enerji payları, 16/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 575.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
IZDEMIR ENERJI XUTUM 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XTUMY 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XYLDZ 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XHARZ 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XUHIZ 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XELKT 16/08/2023
IZDEMIR ENERJI XSIZM 16/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185617
BIST