***IZENR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***IZENR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [IZENR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarİzdemir Enerji payları, 16/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 575.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiIZDEMIR ENERJI XUTUM 16/08/2023IZDEMIR ENERJI XTUMY 16/08/2023IZDEMIR ENERJI XYLDZ 16/08/2023IZDEMIR ENERJI XHARZ 16/08/2023IZDEMIR ENERJI XUHIZ 16/08/2023IZDEMIR ENERJI XELKT 16/08/2023IZDEMIR ENERJI XSIZM 16/08/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185617BIST