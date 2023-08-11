***IZENR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
11.08.2023 18:10
***IZENR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [IZENR]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/08/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
138.120.000
Baz Fiyat (TL)
19
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/08/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
08-10/08/2023
Açıklamalar
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) 138.120.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 575.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 19 TL/pay baz fiyat, "IZENR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184602
BIST
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18:057.714
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 272,88
|Açılış
|: 7.453
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|Önceki Kapanış
|: 7.442
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7.398
En Yüksek
7.721
18:0527,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0504
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
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27,4046
En Düşük
26,9847
18:0529,6321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0042
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
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30,2292
En Düşük
29,3037
18:051.664,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.664,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
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1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
|
|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
|
|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
|
|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
|
|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
|
|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
|% -8,89
|
|DOCO
|3.496,00
|118.011.519
|% -8,00
|
|SEKFK
|17,12
|264.933.130
|% -6,50
|
|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
|
|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0308
|27,0485
|% 0,19
|
|Euro
|29,6242
|29,6321
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,2372
|34,4089
|% 0,25
|
|Frank
|30,7279
|30,9131
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1858
|7,2219
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,92
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.103
|11.206
|18,00
|
|Yarım
|5.560
|5.629
|9,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KLMSN
Yüzde 8.19 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 937 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 31 artarak (% 3.10 ) 8, 358
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17:57XU100
Endeks 7, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 4 üstünde . İşlem hacmi 145, 035.00 milyon TL de
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17:56VAKFN
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 574, 244 adet işlem
-
17:55MAALT
Yüzde 7.87 oranında artışla 886.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 124 adet işlem