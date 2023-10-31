***IZENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2023 11:20
***IZENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212233
BIST
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14:427.700
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -12,48
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4228,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0809
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4230,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1547
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:421.818,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.818,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:42
|TABGD
|190,30
|4.865.756.777
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.045.670
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.356.934
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.107
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.351.346
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|47.025.255
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.865.756.777
|% 10,00
|
|THYAO
|221,00
|4.846.613.157
|% 0,96
|
|MIATK
|893,60
|3.882.068.235
|% 8,12
|
|TUPRS
|144,50
|3.332.767.949
|% 2,19
|
|ASTOR
|129,70
|2.098.763.072
|% -0,54
|
|ODAS
|12,79
|1.488.589.276
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,63
|618.639.146
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|470.035.317
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,66
|1.273.535.407
|% 0,68
|
|MHRGY
|5,37
|390.315.590
|% -3,24
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2585
|28,3205
|% 0,29
|
|Euro
|30,1597
|30,1690
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3674
|34,5397
|% 0,24
|
|Frank
|31,2131
|31,4011
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5159
|7,5536
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,72
|
|Altın Gr.
|1.818
|1.818
|4,13
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.985
|12.059
|-7,00
|
|Yarım
|6.011
|6.055
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.027
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,90
|86,90
|0,55
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57HATSN
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 169 adet işlem
-
14:56SNICA
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 387 adet işlem
-
14:55CIMSA
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 37.82 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 888, 771 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 64 artarak (% 0.22 ) 8, 029
-
14:54GEDIK
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 120, 503 adet işlem