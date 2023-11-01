***IZENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 14:02
***IZENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZENR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212969
BIST
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14:077.422
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -92,30
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.411
En Yüksek
7.598
14:0728,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0292
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3327
En Düşük
28,2395
14:0729,8940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0610
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8677
14:071.807,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.807,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.906.974
|% 9,98
|
|DOBUR
|71,70
|25.090.994
|% 9,97
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.945.744
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.418.787
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.256.410
|% -10,00
|
|TABGD
|193,80
|5.590.819.758
|% 1,84
|
|THYAO
|212,60
|3.989.564.947
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,60
|3.502.635.599
|% 1,20
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|EKGYO
|6,39
|650.881.801
|% -2,59
|
|GSRAY
|8,41
|849.402.545
|% -3,89
|
|ODAS
|11,25
|1.007.169.171
|% -4,74
|
|YKBNK
|17,04
|910.532.009
|% -1,16
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3276
|28,3311
|% 0,10
|
|Euro
|29,8691
|29,8940
|% -0,20
|
|Sterlin
|34,2841
|34,4561
|% 0,05
|
|Frank
|31,0375
|31,2245
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5283
|7,5661
|% 0,12
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|1,51
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.963
|12.034
|37,00
|
|Yarım
|6.000
|6.042
|19,00
|
|Çeyrek
|2.991
|3.021
|9,00
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,68
|-0,13
|