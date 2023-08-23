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***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.08.2023 17:32
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.08.2023  tarih ve 26 nolu toplantısında,  Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporların Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."' nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188715


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