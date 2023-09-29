***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.09.2023 18:16
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.09.2023
Tescil Tarihi
29.09.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.09.2023 tarih ve 10925 sayılı TTSG
Açıklamalar
2023 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 19/09/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 29/09/2023 tarihinde tescil edilerek 29/09/2023 tarih ve 10925 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198302
BIST