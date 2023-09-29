***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19.09.2023Tescil Tarihi29.09.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su29.09.2023 tarih ve 10925 sayılı TTSGAçıklamalar2023 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 19/09/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 29/09/2023 tarihinde tescil edilerek 29/09/2023 tarih ve 10925 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198302BIST