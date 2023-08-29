***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 29.08.2023 tarihli (bugün) ve 29 sayılı toplantısındaŞirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyumunun sağlanması amacıyla,1- Bilgilendirme Politikası'nın ekte yer alan şekilde oluşturulmasına,2-Yapılacak ilk genel kurul toplantısında Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190315BIST