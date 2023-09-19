***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196253BIST