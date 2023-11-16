***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.11.2023 18:07
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
İZDEMİR SOLAR ENERJİ A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDM00024 1.000 0 0 1.000
B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 574.999.000 0 0 574.999.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 575.000.000 TL 0 TL 0 TL 575.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 15.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.'yi "Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemine ilişkin 22.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Kurul'un 15.11.2023 tarih ve 70/1546 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
SPK Onaylı Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Konu ile ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218495
BIST