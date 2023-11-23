***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2023 10:47
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşleminin Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
İZDEMİR SOLAR ENERJİ A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDM00024 1.000 0 0 1.000
B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 574.999.000 0 0 574.999.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 575.000.000 TL 0 TL 0 TL 575.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 15.11.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 21.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.'yi "Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri tamamlanmış olup, işlem Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21/11/2023 tarihinde tescil edilerek 23/11/2023 tarih ve 10964 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
İşbu birleşme işlemi sonucunda İzdemir Solar Enerji A.Ş., Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereği infisah etmiş bulunmaktadır.
Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219510
BIST