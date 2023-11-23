***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşleminin Tescil ve İlanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviİZDEMİR SOLAR ENERJİ A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDM00024 1.000 0 0 1.000B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 574.999.000 0 0 574.999.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 575.000.000 TL 0 TL 0 TL 575.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 15.11.2023Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 21.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.'yi "Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri tamamlanmış olup, işlem Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21/11/2023 tarihinde tescil edilerek 23/11/2023 tarih ve 10964 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.İşbu birleşme işlemi sonucunda İzdemir Solar Enerji A.Ş., Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereği infisah etmiş bulunmaktadır.Saygılarımızla,Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219510BIST