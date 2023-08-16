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***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

16.08.2023 15:56
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı halka arzdan karşılanmak üzere 75.000.000 TL artırılarak 575.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.04.2023 tarihinde yapılan başvuru 04.08.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-40524 sayılı karar ile onaylanmıştı. 08.08.2023 tarihinde başlayan 3 günlük halka arz süreci 10.08.2023 tarihine tamamlanmış olup 16.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da işlem görmeye başlamıştır. Böylelikle halka arz süreci tamamlanmış olup ödenmiş sermaye 575.000.000 TL'na çıkarılmıştır. 
Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 24 nolu toplantısında  
Sermaye Piyasası Kanunu 18'inci maddesi gereği çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde sadece sermaye kaleminin güncellenerek tadil edilmesine, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin yeni halinin Sermaye Piyasası Kanunu 18'inci maddesi 7'nci fıkrası gereği tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (16.08.2023)  gönderilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186007


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