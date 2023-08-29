Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

29.08.2023 18:18
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den 575.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin halka arz işlemlerinin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/08/2023 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin yeni halinin Sermaye Piyasası Kanunu 18'inci maddesi 7'nci fıkrası gereği tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 16.08.2023 tarihinde yapılmıştı. İlgili başvurumuz Kurul'un 29/08/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41486 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190316


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:597.907
Değişim :  -0,44% |  -34,60
Açılış :  7.963  
Önceki Kapanış :  7.942  
En Düşük
7.866 En Yüksek
8.014
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 604,10 740.099.972 % 10,00  
GUBRF 344,40 4.329.091.856 % 10,00  
ULAS 17,16 28.400.564 % 10,00  
KMPUR 85,80 987.841.647 % 10,00  
DIRIT 7,70 2.272.054 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 26,5913 26,6280 % 0,64  
Euro 28,8211 28,9395 % 1,07  
Sterlin 33,4669 33,6348 % 0,63  
Frank 30,1111 30,2925 % 0,95  
Riyal 7,0691 7,1045 % 0,48  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.938 17,27  
Altın Gr. 1.657 1.658 23,33  
Cumhuriyet 11.187 11.356 -27,00  
Tam 11.020 11.137 51,00  
Yarım 5.523 5.590 26,00  
Çeyrek 2.755 2.797 15,00  
Gümüş.Ons 24,77 24,79 0,54  
Gümüş Gr. 21,19 21,20 0,57  
B. Petrol 84,20 84,20 0,33  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru