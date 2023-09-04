***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.09.2023 17:32
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2023, 29.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den 575.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin halka arz işlemlerinin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/08/2023 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin yeni halinin Sermaye Piyasası Kanunu 18'inci maddesi 7'nci fıkrası gereği tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 16.08.2023 tarihinde yapılmış ve başvurumuz Kurul'un 29/08/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41486 sayılı yazısı ile onaylanmıştı. Esas Sözleşme tadili 04.09.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 04.09.2023 tarih 10906 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191404
BIST
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18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0894
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0941
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.668,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.703
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.850.011
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.806.530
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.967.186
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|125.960.782
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.888.610
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.315.956.854
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.205.706
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.649.162.672
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.710.519.949
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.347.962.836
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.728.826
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.554.238
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7682
|26,7792
|% 0,33
|
|Euro
|28,8871
|28,9139
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,6898
|33,8587
|% 0,57
|
|Frank
|30,1415
|30,3231
|% 0,42
|
|Riyal
|7,1165
|7,1522
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,39
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.022
|11.128
|34,00
|
|Yarım
|5.528
|5.585
|17,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,67
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,94
|88,94
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem