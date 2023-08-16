***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
16.08.2023 11:23
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin yürürlükte bulunan Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-21 06/04/2023 11/04/2023 10809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185934
BIST
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13:277.690
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -1,12
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2727,0644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2729,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0665
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:271.658,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.658,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:25
|COSMO
|146,30
|28.502.164
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|109.136.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|MERKO
|10,58
|133.172.062
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.399.977
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.567.226
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|94.050.022
|% -9,94
|
|ADESE
|2,01
|555.820.925
|% -9,46
|
|GESAN
|94,70
|3.168.193.231
|% -8,33
|
|TUPRS
|119,20
|4.507.734.231
|% 4,20
|
|ASTOR
|135,40
|3.960.289.904
|% -2,87
|
|THYAO
|257,00
|3.786.695.731
|% -1,04
|
|KRDMD
|26,60
|3.205.021.161
|% 4,89
|
|GESAN
|94,70
|3.168.193.231
|% -8,33
|
|ZOREN
|5,20
|1.791.691.286
|% 4,42
|
|ADESE
|2,01
|555.820.925
|% -9,46
|
|YKBNK
|16,47
|2.917.785.602
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,72
|1.329.894.664
|% 2,23
|
|KRDMD
|26,60
|3.205.021.161
|% 4,89
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0574
|27,0641
|% 0,03
|
|Euro
|29,5517
|29,5656
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3853
|34,5578
|% 0,43
|
|Frank
|30,6771
|30,8619
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1935
|7,2296
|% 0,10
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|5,22
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.095
|11.163
|-21,00
|
|Yarım
|5.565
|5.607
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|