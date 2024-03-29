***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiYıllık planlı bakım nedeniyle İzdemir Enerji Elektrik Santralinde üretim faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmesi.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiElektrik enerjisi üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıllık planlı bakım çalışmasıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.04.2024Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYıllık planlı bakım sürecinde İzdemir Enerji Elektrik Santralinde üretim faaliyetlerine geçici olarak ara verilecektir. Bu kapsamda toplam yıllık üretimde yaklaşık 506.160 (MWh) azalma yaşanacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYıllık planlı bakım sürecinde ticari satış faaliyetleri Elektrik Enerjisi tedarik edilerek devam edecektir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYıllık planlı bakım sürecinde ticari faaliyetlerin devam etmesi amacıyla elektrik enerjisi tedarik edilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYıllık planlı bakım çalışmasının tamamlanmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih01.06.2024Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimiz, elektrik üretim santralinde gerçekleştireceğimiz yıllık planlı bakım çalışmaları nedeniyle üretim faaliyetlerine geçici süreyle ara verecektir. Bakım çalışması 01.04.2024 – 01.06.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, bu süre zarfında enerji üretimi yapılmayacaktır. Yıllık planlı bakım sürecinde elektrik enerjisi tedarik edilerek ticari faaliyetlere devam edilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264402BIST