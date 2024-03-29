***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
29.03.2024 18:13
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Yıllık planlı bakım nedeniyle İzdemir Enerji Elektrik Santralinde üretim faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmesi.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Elektrik enerjisi üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık planlı bakım çalışması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.04.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yıllık planlı bakım sürecinde İzdemir Enerji Elektrik Santralinde üretim faaliyetlerine geçici olarak ara verilecektir. Bu kapsamda toplam yıllık üretimde yaklaşık 506.160 (MWh) azalma yaşanacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yıllık planlı bakım sürecinde ticari satış faaliyetleri Elektrik Enerjisi tedarik edilerek devam edecektir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Yıllık planlı bakım sürecinde ticari faaliyetlerin devam etmesi amacıyla elektrik enerjisi tedarik edilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yıllık planlı bakım çalışmasının tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
01.06.2024
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Şirketimiz, elektrik üretim santralinde gerçekleştireceğimiz yıllık planlı bakım çalışmaları nedeniyle üretim faaliyetlerine geçici süreyle ara verecektir. Bakım çalışması 01.04.2024 – 01.06.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, bu süre zarfında enerji üretimi yapılmayacaktır. Yıllık planlı bakım sürecinde elektrik enerjisi tedarik edilerek ticari faaliyetlere devam edilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264402
BIST