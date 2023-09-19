***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.08.2023Genel Kurul Tarihi 19.09.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.09.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres Nemrut Caddesi, No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa/İZMİRGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı seçimi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,3 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,6 - Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,8 - Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.- Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir.- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.- Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.- Şirketin 2023 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir.-Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.-Bilgilendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tutanak.pdf - TutanakEK: 3 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Ücretlendirme Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.09.2023 tarihinde saat 10.30 da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde yapılmıştır.Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Esasları, Bilgilendirme Politikası,Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196250BIST