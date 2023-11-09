***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.11.2023 14:14
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216245
BIST
'
17:297.854
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -6,82
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2928,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0593
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2930,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0867
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:291.788,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.788,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:27
|REEDR
|24,42
|1.036.563.410
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,00
|6.379.504.426
|% 0,61
|
|TABGD
|185,80
|5.189.052.569
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|TUPRS
|151,20
|2.757.418.044
|% 0,60
|
|EKGYO
|6,86
|1.200.485.830
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|YKBNK
|17,06
|2.363.949.323
|% 0,18
|
|ADESE
|2,10
|209.120.497
|% 0,48
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3684
|28,5965
|% 0,51
|
|Euro
|30,5838
|30,5918
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,8670
|35,0419
|% 0,04
|
|Frank
|31,5270
|31,7170
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5741
|7,6121
|% 0,17
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|868,02
|869,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,29
|1.023,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,66
|80,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,34
|1.951,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42FZLGY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 509, 042 adet işlem
-
17:41GLYHO
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 384, 476 adet işlem
-
17:40HATSN
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 67.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 604, 088 adet işlem
-
17:39BORLS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 521 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.03 ) 8, 227