***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2023 tarih ve 34 nolu toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2023 yılı hesap döneminde beklenen ve devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi kapsamında Şirketimiz ortaklarından İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., ile ortaklar dışından ilişkili taraf Şahin Kömür Ticaret A.Ş. ‘ye elektrik satışı yapılmaktadır. Söz konusu elektrik satış tutarının İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının 2023 yılı için %10'u aşacağı öngörülmektedir.İşbu raporda İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., Şahin Kömür Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemler değerlendirilmiş ve bahsi geçen elektrik satışlarının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmekte olduğu elektrik satış fiyatının piyasa şartlarına uygun olarak belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216352BIST