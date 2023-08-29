***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
29.08.2023 18:17
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29.08.2023 tarihli (bugün) ve 29 sayılı toplantısında
Şİrketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyumunun sağlanması amacıyla,
1- Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Esasları'nın ekte yer alan şekilde oluşturulmasına,
2- Yapılacak ilk genel kurul toplantısında Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına ve Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190314
BIST
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17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1560
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2922
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9249
En Düşük
28,1807
17:591.653,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.654,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5879
|26,6144
|% 0,59
|
|Euro
|28,8373
|28,9249
|% 1,02
|
|Sterlin
|33,4459
|33,6137
|% 0,57
|
|Frank
|30,0927
|30,2740
|% 0,89
|
|Riyal
|7,0672
|7,1026
|% 0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,28
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|23,31
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.014
|11.140
|54,00
|
|Yarım
|5.520
|5.592
|28,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.797
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,21
|0,57
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|0,32
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında