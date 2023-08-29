***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 29.08.2023 tarihli (bugün) ve 29 sayılı toplantısındaŞİrketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyumunun sağlanması amacıyla,1- Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Esasları'nın ekte yer alan şekilde oluşturulmasına,2- Yapılacak ilk genel kurul toplantısında Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına ve Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190314BIST