***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ücretlendirme Esasları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196251BIST