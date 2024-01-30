***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.01.2024 16:31
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A- (Tr) " ve görünümü de "Stabil" olup, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "J1 (Tr) görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümlerini ise "negatif" olarak belirlemiştir. Derecelendirme raporu kurumsal internet sitemizde (www.izdemirenerji.com) yayınlanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243633
BIST
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18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
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|Önceki Kapanış
|: 8.472
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8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
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30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0338
|Açılış
|: 32,8300
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.984,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 1.984,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
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2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3515
|30,3547
|% 0,03
|
|Euro
|32,9244
|32,9335
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,3146
|38,5067
|% -0,36
|
|Frank
|35,0179
|35,2289
|% -0,19
|
|Riyal
|8,0720
|8,1125
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|919,49
|921,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,04
|979,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,41
|2.032,75
|% 0,66
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