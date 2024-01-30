***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A- (Tr) " ve görünümü de "Stabil" olup, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "J1 (Tr) görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümlerini ise "negatif" olarak belirlemiştir. Derecelendirme raporu kurumsal internet sitemizde (www.izdemirenerji.com) yayınlanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243633BIST