***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2023 tarih ve 22 nolu toplantısında, 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmasına, bölümün Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)' na bağlı olarak çalışmasına, 2- "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve ''Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip Remzi Okan GÖKDEMİR'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak , "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip Şükran ÇINAR'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri Remzi Okan GÖKDEMİR E-mail : yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr Telefon: 0 (232) 441 43 83 Fax : 0 (232) 441 22 25 Şükran ÇINAR E-mail : yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr Telefon: 0 (232) 441 43 83 Fax : 0 (232) 441 22 25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181072BIST