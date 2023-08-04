***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 19:38
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2023 tarih ve 22 nolu toplantısında, 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmasına, bölümün Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)' na bağlı olarak çalışmasına, 2- "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve ''Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip Remzi Okan GÖKDEMİR'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak , "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip Şükran ÇINAR'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri Remzi Okan GÖKDEMİR E-mail : yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr Telefon: 0 (232) 441 43 83 Fax : 0 (232) 441 22 25 Şükran ÇINAR E-mail : yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr Telefon: 0 (232) 441 43 83 Fax : 0 (232) 441 22 25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181072
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
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7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0362
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:0529,7880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2649
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.684,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.684,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9659
|26,9747
|% 0,10
|
|Euro
|29,7682
|29,7827
|% 0,88
|
|Sterlin
|34,3831
|34,5556
|% 0,67
|
|Frank
|30,8627
|31,0487
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1707
|7,2066
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|7,42
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|8,84
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.988
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.498
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,10
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|1,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG