***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arzı kapsamında açıklanan İzahname ve fon kullanım raporunda Manisa ili Salihli İlçesinde 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine enerji üretim kaynaklarını çeşitlendirmek adına kullanımı tüm dünyada hızla artan GES (güneş enerjisi elektrik santrali) yatırımı yapılmakta olduğu ve bu kapsamda devam eden 24,1 MWe kurulu gücünde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımı için gerekli yasal izinlerin alınarak 24,1 MWe GES yatırımı kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Vergi indirimi ( %70, YKO %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi (6 Yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacak olan 21.06.2023 tarihli 555185 sayılı 361.115.128,00 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi alındığı ve yine açıklanan İzahname ve fon kullanım raporunda aynı arazi üzerinde 24,1 MWe kurulu gücüne ilave olarak 51 MWe kurulu güç ilave yatırımı için kapasite iznine ilişkin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çağrı mektubu onayı verildiği ve bağlantı anlaşması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı belirtilmişti.Gelinen aşamada T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından söz konusu bağlantı anlaşması 11.09.2023 tarih ve E-78754540-104.01.06-2036518 sayılı yazı ile bugün onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Konu ile ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193949BIST