***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarih ve 30 nolu toplantısında, 19.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Nuri ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Selim ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196254BIST