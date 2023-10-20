***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2023 14:15
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı için daha önce alınan Yatırım Teşvik Belgesi haricinde, 51 MWe kurulu güç ilave yatırımı için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 19.10.2023 tarihli 559912 sayılı 947.962.564,00 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım teşviki kapsamında Vergi indirimi ( %70, YKO %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi (6 Yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208039
BIST
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15:217.611
En Düşük
|Değişim
|: -2,04%
|| -158,42
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:2128,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0395
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:2129,6750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0033
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,0731
En Düşük
29,4310
15:211.781,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.781,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:19
|MRSHL
|1.786,40
|111.405.203
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|17.414.198
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|2.614.675
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.611.024
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.124.610
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|236.768.816
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|13.382.458
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|13.685.710
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,10
|4.333.354.917
|% -2,11
|
|TUPRS
|131,90
|3.381.426.472
|% -1,12
|
|ASELS
|40,76
|3.114.307.971
|% -0,83
|
|PETKM
|21,08
|2.187.573.507
|% 1,15
|
|YKBNK
|18,23
|1.846.754.353
|% -2,04
|
|ZOREN
|5,51
|1.150.712.733
|% -4,01
|
|ODAS
|11,79
|1.660.426.720
|% 3,42
|
|EKGYO
|7,06
|924.430.933
|% -1,81
|
|PETKM
|21,08
|2.187.573.507
|% 1,15
|
|YKBNK
|18,23
|1.846.754.353
|% -2,04
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0161
|28,0210
|% 0,14
|
|Euro
|29,6673
|29,6790
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,9167
|34,0868
|% 0,19
|
|Frank
|31,2755
|31,4639
|% 0,13
|
|Riyal
|7,4469
|7,4842
|% 0,20
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|5,10
|
|Altın Gr.
|1.781
|1.781
|6,24
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|11.998
|12.069
|-3,00
|
|Yarım
|6.017
|6.059
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.999
|3.030
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,82
|0,08
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|1,06
|