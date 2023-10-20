***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı için daha önce alınan Yatırım Teşvik Belgesi haricinde, 51 MWe kurulu güç ilave yatırımı için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 19.10.2023 tarihli 559912 sayılı 947.962.564,00 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım teşviki kapsamında Vergi indirimi ( %70, YKO %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi (6 Yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208039BIST