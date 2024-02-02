***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.09.2023, 20.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yenilenebilir enerji üretimi alanında yapmakta olduğu GES (güneş enerjisi elektrik santrali) yatırımları kapsamında 24,1 MWe kurulu güç santraline ait taşıyıcı kontrüksiyon sisteminin montaj işlemleri ile elektriksel montaj işlemleri büyük oranda tamamlanmış olup GES yatırım projelerinin kurulum çalışmaları tüm hızı ile devam etmektedir.GES yatırımı projelerinden 24,1 MWe kurulu güç santralinin 2024 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar, 51 MWe kurulu güç santralinin ise 2024 yılının üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.GES yatırımlarına ilişkin gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246381BIST