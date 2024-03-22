***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 07 nolu toplantısında1- Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un görevinden ayrılmasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere Ahmet BAŞTUĞ'un seçilmesine,2- Ahmet BAŞTUĞ'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesi nedeniyle boşalan İcra Kurulu üyeliğine Hüseyin BAŞTUĞ'un atanmasına,karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261625BIST