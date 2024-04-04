***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, tam konsolidasyona tabi tuttuğu %100 bağlı ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.'nin 23.11.2023 tarihinde Şirketimiz ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesi nedeniyle konsolide finansal rapor hazırlama yükümlülüğümüz sona ermiştir. 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminden başlamak üzere finansal tablolar solo olarak düzenlenecek ve konsolide olmayan finansal tabloların yayımlanma sürelerine uyulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267520BIST