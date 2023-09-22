***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNURİ ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19.09.2023 İcrada Görevli İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Adına Yönetim Kurulu Başkan ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzdemir Solar Enerji A.Ş.'de Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.?de Yönetim Kurulu üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.SELİM ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 12.05.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.- İcra Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.MAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.09.2023 İcrada Görevli Değil Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. Adına Yönetim Kurulu Üyesi Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dagi Yatırım Holding A.Ş. ve Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.,Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.de Yönetim Kurulu üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.HÜSEYİN BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.' de İcra Kurulu Üyesi, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAHMET HAMDİ GÖKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.09.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıDENİZ TAMER MÜLAYİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.09.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Teknikel Motor ve Torna Limited Şirketi OrtakYöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELİM ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.- İcra Kurulu ÜyesiAHMET BAŞTUĞ İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Adına Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı, Karbeyaz Çimento Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkan Yrd.,İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ,Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Üyesi, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi.SERKAN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Yönetim Kurulu Üyesi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. İcra Kurulu üyesi, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Agora Sigortacılık A.Ş.' Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıSELİN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.- İcra Kurulu Üyesi- Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu ÜyesiFEYYAZ YAZAR İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler ) İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. İcra Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler ), Akdemir Çelik San. ve Ticaret A.Ş. Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler ), Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.- Genel Müdür YardımcısıSÜLEYMAN DABAN Fabrika Müdürü Mühendis Fabrika Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196899BIST