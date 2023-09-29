***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoRemzi Okan GÖKDEMİR Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.08.2023 0232 441 43 83 yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Kredi Derecelendirme 207240,700705 ve 901823Şükran ÇINAR Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi 04.08.2023 0232 441 43 83 yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Türev Araçları, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 911715, 921449 ve 926649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198300BIST