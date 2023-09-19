***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarih ve 31 sayılı toplantısında1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,2- Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ilgili Komitelere ilişkin olarak Komite Çalışma Esasları'nın ekteki şekilde kabul edilmesine,3- "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,4- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Tamer MÜLAYİM'in seçilmesine,5- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Tamer MÜLAYİM'in, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin BAŞTUĞ'un seçilmesine,6- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Tamer MÜLAYİM'in, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin BAŞTUĞ ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Remzi Okan GÖKDEMİR'in seçilmesine, karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196255BIST