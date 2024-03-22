***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.03.2024 18:22
***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 08 nolu toplantısında
Yönetim Kurulu Komitelerinden Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle yerine seçilen Ahmet BAŞTUĞ'un Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261628
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