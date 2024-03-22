***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 08 nolu toplantısındaYönetim Kurulu Komitelerinden Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle yerine seçilen Ahmet BAŞTUĞ'un Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine,karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261628BIST