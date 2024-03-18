***IZENR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2024 12:04
***IZENR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZENR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adem Meral tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259586
BIST
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13:068.813
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -15,43
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0632,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1758
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0635,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1355
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:062.238,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,70
|Açılış
|: 2.238,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:06
|PKART
|76,50
|31.201.286
|% 9,99
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.377.444
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.014.778
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.775.319
|% -9,94
|
|CATES
|60,35
|592.601.007
|% -8,91
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|PATEK
|157,80
|1.424.531.244
|% -3,31
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|OBAMS
|52,00
|1.306.524.883
|% -5,45
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|ODAS
|9,54
|265.765.636
|% -1,14
|
|LMKDC
|34,40
|953.313.420
|% -3,04
|
|BEGYO
|6,48
|159.534.696
|% 2,05
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2990
|32,3029
|% 0,55
|
|Euro
|35,2421
|35,2535
|% 0,39
|
|Sterlin
|41,9188
|42,1289
|% 0,80
|
|Frank
|37,2265
|37,4131
|% 0,73
|
|Riyal
|8,7821
|8,8261
|% 0,81
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|919,24
|921,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,70
|1.070,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,90
|2.156,24
|% 0,66
|