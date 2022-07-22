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***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

22.07.2022 15:48
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar


***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
İlgili Şirket Ünvanı İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 16.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 42.187.500

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 165.500,042

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 26.07.2022
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 27.07.2022
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TR-IZFAS.pdf
EK: 2 ENG-IZFAS.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047338


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Tam 6.608 6.714 -48,00  
Yarım 3.220 3.285 -23,00  
Çeyrek 1.615 1.643 -11,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,62 -0,25  
Gümüş Gr. 10,60 10,63 -0,13  
B. Petrol 104 104 -0,34  
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