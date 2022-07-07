***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.07.2022 09:18
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZFAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 14/07/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042728
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0474
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
18:0517,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1022
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6795
En Düşük
17,5271
18:05968,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,87
|Açılış
|: 968,58
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,21
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|KOZAL
|186,80
|1.115.838.707
|% 10,37
|
|LKMNH
|16,30
|1.024.584
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,54
|4.130.222
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,88
|18.163.291
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,98
|8.812.720
|% 0,00
|
|ADEL
|23,54
|1.821.167
|% 0,00
|
|ADESE
|0,72
|9.819.946
|% 0,00
|
|AEFES
|29,00
|228.818.864
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,27
|93.222.379
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2525
|17,2629
|% 0,28
|
|Euro
|17,6302
|17,6502
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,5549
|20,6580
|% 0,45
|
|Frank
|17,7235
|17,8303
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5837
|4,6067
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,51
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.505
|6.639
|31,00
|
|Yarım
|3.184
|3.246
|15,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.623
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,39
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,06
|