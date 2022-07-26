***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.07.2022 09:07
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 165.500,042 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 27.07.2022) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047657
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
0
En Düşük
0
18:0517,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0857
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8583
En Düşük
17,7680
18:0518,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0775
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2872
En Düşük
18,1811
18:05989,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,29
|Açılış
|: 989,36
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
990,98
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TCELL
|17,78
|384.504.991
|% 3,32
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% 0,00
|
|KLNMA
|12,80
|600.305
|% 0,00
|
|PETKM
|8,95
|365.184.901
|% 0,00
|
|PETUN
|23,16
|7.559.011
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,40
|15.275.482
|% 0,00
|
|ADEL
|24,92
|3.319.932
|% 0,00
|
|AFYON
|3,72
|64.621.002
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|25.916.538
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,95
|10.886.639
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 0,00
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8525
|17,8578
|% 0,48
|
|Euro
|18,2662
|18,2787
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,4650
|21,5726
|% 0,51
|
|Frank
|18,4311
|18,5421
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7396
|4,7633
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|3,92
|
|Altın Gr.
|989
|989
|5,76
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.654
|6.732
|16,00
|
|Yarım
|3.242
|3.291
|8,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem