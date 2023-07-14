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***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

14.07.2023 18:13
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    YUSUF UÇAR
    13373805

    MEHMET BİNDEBİR
    43976826

    MERT KAYA
    42479492

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/08/2023'tür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172314


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Tam 10.620 10.843 60,00  
Yarım 5.310 5.446 29,00  
Çeyrek 2.663 2.723 15,00  
Gümüş.Ons 24,94 24,96 0,08  
Gümüş Gr. 20,98 21,00 0,16  
B. Petrol 80,28 80,28 -1,08  
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