***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
14.04.2021 09:33
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
14/04/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
IZFAS.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927770
BIST
10:521.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 15,47
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:528,0739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0584
10:529,6667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0304
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6494
10:52454,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 454,99
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:52
|DITAS
|14,66
|2.504.045
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|18.610.224
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.770.232
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|808.510
|% 9,95
|
|BNTAS
|6,12
|28.806.217
|% 8,32
|
|BJKAS
|12,16
|65.724.752
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|5.346.063
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|GARAN
|6,83
|342.010.062
|% 1,94
|
|SASA
|45,64
|319.809.941
|% 7,84
|
|KRDMD
|7,40
|223.897.737
|% 0,41
|
|EREGL
|17,20
|210.576.461
|% 0,64
|
|PETKM
|6,18
|181.931.335
|% 0,98
|
|GARAN
|6,83
|342.010.062
|% 1,94
|
|TSKB
|1,31
|61.707.379
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,12
|69.124.537
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,40
|223.897.737
|% 0,41
|
|PETKM
|6,18
|181.931.335
|% 0,98
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0684
|8,0739
|% -0,39
|
|Euro
|9,6544
|9,6667
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,1429
|11,1988
|% 0,26
|
|Frank
|8,7722
|8,8250
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1555
|2,1663
|% 0,02
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|0,24
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,03
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|0,80
|