***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
14.04.2021 10:14
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
14/04/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
14/04/2021
Sıra Açma Saati
10:45
Açıklamalar
IZFAS.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:45'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927800
BIST
10:451.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,12
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:458,0879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0699
10:459,6733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6571
10:45454,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 454,76
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:45
|MTRKS
|54,50
|17.962.001
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.505.994
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|728.492
|% 9,95
|
|TMPOL
|15,41
|7.171.987
|% 8,06
|
|HDFGS
|5,05
|27.841.318
|% 6,99
|
|BJKAS
|12,16
|62.508.760
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|4.948.383
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|GARAN
|6,84
|308.910.163
|% 2,09
|
|SASA
|44,86
|253.807.491
|% 6,00
|
|KRDMD
|7,41
|200.162.822
|% 0,54
|
|EREGL
|17,12
|180.516.099
|% 0,18
|
|PETKM
|6,18
|159.490.276
|% 0,98
|
|TSKB
|1,30
|59.807.526
|% 0,78
|
|GARAN
|6,84
|308.910.163
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,12
|61.176.777
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,83
|50.644.789
|% 2,23
|
|KRDMD
|7,41
|200.162.822
|% 0,54
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0810
|8,0879
|% -0,22
|
|Euro
|9,6641
|9,6733
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,1528
|11,2087
|% 0,35
|
|Frank
|8,7771
|8,8300
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1560
|2,1668
|% 0,04
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,65
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|0,62
|