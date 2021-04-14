***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









[]TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıİZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi14/04/2021Sıra Açma Başlangıç Tarihi14/04/2021Sıra Açma Saati10:45AçıklamalarIZFAS.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:45'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927800BIST