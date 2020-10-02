***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 16:23
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878033
BIST
17:551.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:557,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:559,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:55475,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,44
|Açılış
|: 475,95
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:55
|DYOBY
|9,02
|142.174.023
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.572.145
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.841
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.635.449
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.675.238
|% -9,98
|
|THYAO
|10,64
|2.428.306.698
|% 0,95
|
|SISE
|7,03
|2.419.415.255
|% 1,74
|
|GARAN
|7,15
|1.546.136.486
|% 0,42
|
|ASELS
|18,45
|1.245.622.676
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,44
|852.527.514
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,63
|564.123.466
|% 3,82
|
|SISE
|7,03
|2.419.415.255
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,44
|852.527.514
|% 0,88
|
|THYAO
|10,64
|2.428.306.698
|% 0,95
|
|GARAN
|7,15
|1.546.136.486
|% 0,42
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7612
|7,7650
|% 0,25
|
|Euro
|9,0952
|9,1034
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0142
|10,0644
|% 0,68
|
|Frank
|8,4024
|8,4530
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0644
|2,0747
|% 0,31
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|0,15
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-1,38
|
Seans Raporu
17:55
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17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
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17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
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17:53
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