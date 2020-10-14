***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:56
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881456
BIST
12:191.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:197,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9543
En Düşük
7,9010
12:199,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:19485,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,67
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ESEN
|12,43
|754.874
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.450.721
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.246.331
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|967.026
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.451.605
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.935.135
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,73
|516.661.619
|% -2,85
|
|SISE
|6,79
|469.070.128
|% 0,74
|
|GARAN
|7,11
|425.778.619
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,64
|380.948.554
|% 0,28
|
|ODAS
|3,54
|373.468.771
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,92
|354.836.872
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,73
|516.661.619
|% -2,85
|
|TSKB
|1,19
|198.883.109
|% 4,39
|
|ODAS
|3,54
|373.468.771
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,64
|380.948.554
|% 0,28
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9504
|7,9534
|% 0,43
|
|Euro
|9,3247
|9,3306
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2487
|10,3001
|% 0,35
|
|Frank
|8,6533
|8,7054
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1135
|2,1241
|% 0,42
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,86
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,99
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,67
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,84
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,10
|