***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 10:08
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917191
BIST
11:261.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:267,4480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0565
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:268,9265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:26415,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 415,99
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TRILC
|16,10
|1.163.483
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|27.744.382
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.663.688
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|SANEL
|5,70
|6.792.399
|% 8,37
|
|METUR
|35,64
|24.646.622
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|IDGYO
|9,90
|250.312
|% -6,95
|
|KATMR
|4,66
|88.272.458
|% -6,80
|
|SASA
|49,20
|917.248.047
|% 5,90
|
|SISE
|7,79
|553.940.964
|% 1,30
|
|GARAN
|9,15
|343.055.231
|% -0,22
|
|TCELL
|16,73
|265.483.348
|% 0,18
|
|PETKM
|6,31
|254.581.315
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,39
|243.478.433
|% 0,42
|
|SISE
|7,79
|553.940.964
|% 1,30
|
|IZMDC
|2,88
|154.466.073
|% -6,49
|
|TSKB
|1,72
|71.255.622
|% 0,58
|
|PETKM
|6,31
|254.581.315
|% 1,28
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4461
|7,4480
|% -0,75
|
|Euro
|8,9194
|8,9265
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,3516
|10,4036
|% -0,55
|
|Frank
|8,0009
|8,0491
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% -0,59
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|12,07
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|68,29
|68,29
|0,39
|
Seans Raporu
11:26
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11:37AKYHO
Yüzde 6.48 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 139, 135 adet işlem
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11:36XU030
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11:36FADE
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11:32ESEN
Yüzde 4.19 oranında artışla 37.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 557 adet işlem