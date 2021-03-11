***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 10:41
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917202
BIST
11:321.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,05
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:327,4427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0618
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:328,9211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:32416,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,40
|Açılış
|: 416,19
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:32
|SANKO
|10,92
|27.883.109
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.166.348
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.933.377
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|DITAS
|18,04
|24.977.676
|% 8,41
|
|METUR
|35,64
|24.908.826
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|KATMR
|4,61
|124.042.375
|% -7,80
|
|IZMDC
|2,85
|157.352.837
|% -7,47
|
|SASA
|49,42
|956.965.879
|% 6,37
|
|SISE
|7,78
|575.024.496
|% 1,17
|
|GARAN
|9,14
|359.568.631
|% -0,33
|
|KOZAL
|131,20
|340.128.323
|% 1,71
|
|TCELL
|16,70
|283.905.615
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|281.878.918
|% 0,42
|
|SISE
|7,78
|575.024.496
|% 1,17
|
|IZMDC
|2,85
|157.352.837
|% -7,47
|
|TSKB
|1,72
|73.683.235
|% 0,58
|
|PETKM
|6,30
|261.498.835
|% 1,12
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4393
|7,4427
|% -0,82
|
|Euro
|8,9151
|8,9211
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3476
|10,3995
|% -0,59
|
|Frank
|8,0011
|8,0493
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9785
|1,9884
|% -0,66
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|13,41
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|0,38
|
Seans Raporu
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