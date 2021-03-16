***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 17:27
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918488
BIST
17:301.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:307,4981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:308,9319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0564
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:30419,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 419,55
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KRTEK
|13,53
|24.296.187
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.722.306
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.290.504
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.527.740
|% 9,98
|
|FROTO
|208,40
|1.066.500.107
|% 9,97
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,59
|77.018.164
|% -6,87
|
|GRNYO
|3,39
|15.409.158
|% -6,87
|
|LIDFA
|4,00
|28.494.912
|% -6,76
|
|LINK
|44,92
|51.929.110
|% -6,65
|
|GARAN
|8,91
|1.325.868.233
|% 2,18
|
|KOZAL
|125,70
|1.261.347.572
|% 1,78
|
|OTKAR
|442,70
|1.186.180.959
|% 1,54
|
|FROTO
|208,40
|1.066.500.107
|% 9,97
|
|GSRAY
|4,25
|794.029.883
|% 7,59
|
|GSRAY
|4,25
|794.029.883
|% 7,59
|
|EKGYO
|2,25
|408.712.599
|% 0,90
|
|GARAN
|8,91
|1.325.868.233
|% 2,18
|
|TSKB
|1,72
|187.008.906
|% 1,78
|
|KRDMD
|7,75
|752.971.969
|% 2,11
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|5,60
|
|Altın Gr.
|418
|419
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.767
|2.839
|-17,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-8,66
|
|Çeyrek
|671
|687
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,12
|
|B. Petrol
|67,54
|67,54
|-1,34
|
Seans Raporu
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