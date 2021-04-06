***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 11:55
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923753
BIST
15:001.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -19,82
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.422
15:008,1480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
15:009,6325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
15:00455,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,44
|Açılış
|: 455,19
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,44
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:58
|FMIZP
|161,70
|179.470.886
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|432.726
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|169.646
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|129.930.572
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|117.981.222
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.538.567
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.845.603
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.319.974
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,95
|725.039.129
|% -3,47
|
|GARAN
|6,87
|688.885.643
|% -0,43
|
|KOZAL
|124,00
|582.808.063
|% -1,67
|
|FENER
|36,24
|581.320.896
|% -4,03
|
|GUBRF
|79,80
|573.255.659
|% 2,37
|
|EKGYO
|1,95
|725.039.129
|% -3,47
|
|TSKB
|1,37
|159.982.522
|% -1,44
|
|GARAN
|6,87
|688.885.643
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,19
|156.081.376
|% -2,23
|
|BJKAS
|8,40
|572.559.680
|% 1,45
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1440
|8,1473
|% 0,56
|
|Euro
|9,6238
|9,6338
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,2361
|11,2925
|% 0,08
|
|Frank
|8,6549
|8,7070
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,70
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|7,98
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|22,32
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,80
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,05
|63,05
|0,90
|
Seans Raporu
14:58
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15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 94 kaybederek (% -1.22 ) 1, 455
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15:09XU100
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15:07BTCIM
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.78 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 164 adet işlem
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