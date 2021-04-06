***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 13:03
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923769
BIST
14:211.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,99
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.428
14:218,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0437
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:219,6253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:21454,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,18
|Açılış
|: 454,18
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:21
|FMIZP
|161,70
|173.634.145
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|158.035
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|427.145
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|126.278.059
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|116.710.121
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.047.891
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.122.968
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,67
|46.116.354
|% -9,21
|
|EKGYO
|1,97
|658.903.893
|% -2,48
|
|GARAN
|6,90
|655.509.661
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,42
|544.726.657
|% 1,69
|
|KOZAL
|124,60
|532.528.040
|% -1,19
|
|FENER
|37,20
|511.063.194
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,97
|658.903.893
|% -2,48
|
|TSKB
|1,38
|144.748.411
|% -0,72
|
|GARAN
|6,90
|655.509.661
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,42
|544.726.657
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,19
|143.039.485
|% -2,23
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1394
|8,1458
|% 0,54
|
|Euro
|9,6161
|9,6253
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,2322
|11,2885
|% 0,05
|
|Frank
|8,6427
|8,6947
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1651
|2,1760
|% 0,58
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,17
|
|Altın Gr.
|454
|455
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|20,57
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|9,96
|
|Çeyrek
|725
|742
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,08
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|0,74
|
Seans Raporu
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